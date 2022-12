Theo Hernandez spinge Upamecano: niente esultanza ma la regola non esiste

Il gesto a sorpresa del terzino del Milan: ha impedito con una spinta al compagno Upamecano di festeggiare il 2-2 di Mbappé in Argentina-Francia.

Un gesto improvviso, una scena che ha sorpreso tutti e lasciato a bocca aperta nel momento di festa. Protagonisti Theo Hernandez, terzino del Milan e della Francia, e il suo compagno di nazionale Dayot Upamecano. Al minuto 81 della finalissima dei Mondiali in Qatar, il calciatore rossonero ha impedito fisicamente al collega di festeggiare il goal del 2-2 di Kylian Mbappé con il resto del gruppo.

Theo ha spinto il compagno, nel tentativo di allontanarlo dagli altri membri della squadra e farlo restare sul rettangolo verde di gioco. Il motivo del gesto è legato ad una falsa credenza in termini di regolamento.

Con la squadra all’esterno del campo, tutta raccolto attorno all’autore della rete Kylian Mbappé, Theo Hernandez ha ‘costretto’ Upamecano a restare sul rettangolo verde di gioco per evitare che l’Argentina riprendesse il gioco. Una regola che però non compare tra le normative IFAB.

Di questa convinzione sbagliata se n’era parlato già nell’edizione 2018 dei Mondiali, in Russia, in seguito ad un video virale che affermava il contrario. Una situazione capitata nuovamente durante questa edizione: durante Portogallo-Svizzera, match valido per gli ottavi di finale, Bernardo Silva si è fermato sul palo, da solo, mentre il resto dei compagni festeggiavano la prima rete di Gonçalo Ramos.

La credenza era stata nuovamente smentita, ma probabilmente non abbastanza visto quanto accaduto durante Argentina-Francia col gesto eloquente di Theo Hernandez.

“I giocatori posso andare verso gli spalti, a patto che non escano dall’area di gioco (il campo e i i bordi, ndr) - ha dichiarato nel 2018 a RMC Sport l’ex arbitro internazionale Joel Quiniou -. I calciatori possono lasciare il campo ma devono rientrare rapidamente”.

Una regola che probabilmente non è ancora chiarissima, come dimostra la spinta di Theo Hernandez, che ha impedito a Upamecano di festeggiare il goal del momentaneo 2-2 con Kylian Mbappé.

Un errore da parte del terzino del Milan, legato a una strana convinzione errata in termini di regolamento.