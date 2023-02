The Best FIFA Football Awards 2022: Benzema, Mbappé e Messi candidati al premio di miglior giocatore

La cerimonia, in programma il 27 marzo a Parigi, premierà il miglior calciatore e la miglior calciatrice del 2022, oltre al miglior goal dell'anno.

Il prossimo 27 marzo, a Parigi, si terrà la cerimonia dei The Best FIFA Football Awards relativi all'anno solare 2022.

Verranno premiate tre categorie: 'The Best FIFA Men's Player', riservato al miglior calciatore dell'anno, 'The Best FIFA Women's Player', che andrà a premiare la miglior calciatrice e, infine, il 'Puskás Award', riconoscimento riservato all'autore del miglior goal.

Di seguito, ecco l'elenco dei calciatori e delle calciatrici in lizza per i rispettivi premi.

THE BEST FIFA MEN'S PLAYER

I tre candidati in lizza per il premio di miglior giocatore del 2022 sono Karim Benzema, con l'ultimo Pallone d'Oro che contenderà il riconoscimento alle due stelle del PSG: il connazionale Kylian Mbappé e Lionel Messi, fresco Campione del Mondo con l'Argentina.

THE BEST FIFA WOMEN'S PLAYER

Per quanto riguarda il riconoscimento riservato alla miglior giocatrice del 2022, saranno tre le atlete in gara: Beth Mead, calciatrice dell'Arsenal e della Nazionale Inglese; Alex Morgan protagonista con le maglie della Nazionale USA, dell'Orlando Pride e del San Diego Wave, sua attuale squadra. La terza candidata è Alexia Putellas, stella del Barcellona e della Spagna.

THE FIFA PUSKAS AWARD

Infine, la serata verrà impreziosita dall'assegnazione del Puskas Award, relativo al miglior goal dell'anno solare.

A giocarselo saranno il polacco Marcin Oleksy, del Warta Poznan, in lizza grazie al goal realizzato il 6 novembre contro lo Stal Rzeszów.

In corsa ci sarà anche il francese Dimitri Payet, candidato grazie allo splendido goal realizzato in Marsiglia-PAOK di Conference League dello scorso 7 aprile.

A chiudere il trittico di potenziali vincitori c'è anche Richarlison, attaccante del Brasile e del Tottenham, in corsa per il goal segnato alla Serbia negli ultimi Mondiali in Qatar, il 24 novembre.