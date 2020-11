The Best FIFA: data, categorie e candidati per i premi

Pallone d'Oro annullato per l'edizione 2020, ma i premi The Best verranno regolarmente assegnati: tutte le informazioni utili.

Robert Lewandowski già si aspettava di alzare al cielo il Pallone d'Oro, in virtù di una stagione stratosferica. Il coronavirus ha però portato France Football ad annunciare l'annullamento dell'edizione 2020, con sommo dispiacere del polacco ed indignazione da parte dei tifosi. Il The Best FIFA, invece, ci sarà.

L'ex FIFA World Player, che nel corso del tempo è stato anche accorpato al Pallone d'Oro prima della scissione, sarà composto da undici categorie, che assegneranno a distanza, vista la pandemia, i vari The Best FIFA per i migliori uomini e donne dell'annata 2019/2020.

Favorito assoluto per la vittoria del premio come miglior giocatore, ovviamente Lewandowski, che proverà a consolarsi dal mancato successo nel Pallone d'Oro. Considerando l'annata del Pallone d'Oro, favorito anche Flick come miglior tecnico, mentre dal lato femminile sono in cima i rappresentanti di e .

QUANDO SI TERRÀ IL THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2020?

Il 17 dicembre verranno annunciati i vincitori dei premi, con la votazione di fatto tra il 25 novembre e il 9 del mese successivo. A determinare i re e le regine della passa stagione saranno ancora una volta i capitani delle Nazionali, i commissari tecnici, i tifosi e ovviamente i rappresentanti di un media per ogni nazione calcistica affiliata alla FIFA

THE BEST FIFA 2020, LE CATEGORIE

The Best FIFA Miglior calciatrice

The Best FIFA Miglior calciatore

The Best FIFA Miglior allenatore di una squadra femminile

The Best FIFA Miglior allenatore di una squadra maschile

The Best FIFA Miglior portiere femminile

The Best FIFA Miglior portiere maschile

FIFA FIFPRO World11 femminile

FIFA FIFPRO World11 maschile

FIFA Fair Play Award

FIFA Puskás Award

FIFA Fan Award

THE BEST FIFA 20, I CANDIDATI

I candidati per le categorie del The Best FIFA saranno annunciati a metà dicembre. A differenza della passata stagione, il miglior portiere maschile, così come quello femminile, saranno votati da ct, capitani, tifosi e giornalisti, e non da una giuria interna alla federazione calcistica internazionale.