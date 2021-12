The Athletic - Congerton verso l'addio al Leicester: può diventare il dg dell'Atalanta

Leicester e Atalanta sono state spesso accostate per la visione ambiziosa alla base dei rispettivi progetti, caratterizzati dalla fiducia concessa a giovani promesse e da un calcio brillante, sia in patria che al di là dei confini nazionali.

Queste due società potrebbero presto condividere l'esperienza di Lee Congerton, attuale capo degli osservatori delle 'Foxes': secondo quanto riferito da 'The Athletic', sarebbe lui il favorito per assumere la carica di direttore generale della 'Dea', ruolo oggi ricoperto da Umberto Marino.

E' giusto precisare, però, come tra i due club non ci siano stati dei contatti e ancora non sia stato raggiunto alcun accordo, seppur l'intensificazione dei rumours faccia pensare ad una fumata bianca in vista della sessione invernale del calciomercato, sempre più vicina.

Congerton sarebbe molto allettato dalla prospettiva di fare il direttore generale di un club sulla cresta dell'onda da qualche anno a questa parte, protagonista in Serie A e in Champions League, dove nel 2020 ha raggiunto i quarti di finale.

L'articolo prosegue qui sotto

Congerton romperebbe così il sodalizio con Brendan Rodgers, con cui ha lavorato insieme anche ai tempi del Celtic: entrambi sono arrivati al Leicester nel 2019 e, da allora, la società si è rilanciata dopo un periodo di appannamento.

Durante il soggiorno a Leicester, Congerton ha concluso diverse operazioni di mercato importanti: il pensiero vola subito a Tielemans oppure a Castagne, esterno belga prelevato proprio dall'Atalanta nell'estate del 2020.