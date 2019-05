Terzo Tempo DAZN, Veronica Diquattro: "Soddisfatti di questa prima stagione, cresceremo ancora"

Al termine della prima stagione italiana, DAZN ha diffuso numeri e curiosità: "Trasmessi 2600 eventi sportivi per circa 81 milioni di ore".

Al termine della stagione calcistica 2018-2019, DAZN ha diffuso oggi i dati più indicativi della prima annata in , in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN, Paolo Maldini, Global Ambassador, e Aldo Grasso, critico televisivo e firma del Corriere della Sera.

Veronica Diquattro, alla presenza del moderatore dell'evento "Terzo Tempo DAZN" Pierluigi Pardo, ha mostrato i numeri legati alla stagione appena conclusa, la prima di DAZN in Italia. Ben 81 milioni le ore di contenuti offerti da DAZN che gli utenti hanno seguito principalmente attraverso Smart TV, Set-Top Box e console (il 63%), ma anche da dispositivi mobile (22%) o da desktop (15%). Ben 2600 gli eventi trasmessi dalla data di lancio ad oggi, per una media di quasi 9 eventi live al giorno.

Nessun 'digital divide', a differenza di ciò che solitamente caratterizza il territorio del nostro Paese: la copertura è stata abbastanza omogenea in tutta Italia: Milano, , e le province con il maggior numero di abbonati, ma anche , e Bari - piazze legate ai risultati calcistici dei rispettivi club in esclusiva proprio da DAZN - hanno fatto registrare dati elevati.

Il calcio è stato, come prevedibile, lo sport più seguito. A completare il podio Football Americano e Rugby, mentre trovano posto in Top 5 anche Pallavolo e MMA.

Gli eventi più visti sulla piattaforma sono tre big-match di : - del 27 aprile 2019, Juventus-Roma del 22 dicembre 2018 e -Napoli del 26 gennaio 2019. Al primo posto il big match della 34^ giornata L’evento di calcio internazionale più seguito è stato invece la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors giocata a Madrid.



“Siamo soddisfatti di come è andata questa prima stagione - ha detto Veronica Diquattro - In questi dieci mesi abbiamo iniziato a tracciare un percorso, chiaramente ancora lungo, verso il nostro obiettivo ultimo, quello di guidare una rivoluzione socioculturale: rendere lo sport disponibile e accessibile per tutti i tifosi. Il fatto che la partita più vista in termini di ore, Inter-Juventus, si sia giocata praticamente al termine della stagione testimonia la fiducia che ci hanno dato i tifosi, riconoscendo i miglioramenti della piattaforma.





Questo è un ulteriore stimolo a migliorarci sempre di più e continuare a investire in un mercato, come quello italiano, dalle notevoli potenzialità. In termini di qualità, da agosto a oggi abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il servizio, rilasciando almeno due aggiornamenti al mese per ognuno dei dispositivi compatibili con DAZN. Siamo riusciti a ridurre di oltre la metà il tempo medio di rebuffering e ad aumentare costantemente la percentuale di spettatori che potevano guardare gli eventi in HD. A questo va aggiunto un dialogo costante con i nostri fornitori tecnologici e con gli internet provider, a vantaggio non solo di DAZN, ma di tutti i servizi che richiedono una connessione dati".