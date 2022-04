Ternana-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TERNANA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ternana-Lecce

• Data: martedì 5 aprile 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (255 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live, NOW

La 33ª giornata di Serie B, offre l'incrocio tra Ternana e Lecce. Umbri che navigano nelle acque tranquille della classifica, salentini invece in piena lotta per la promozione diretta in A.

Ternana che nell'ultimo turno di campionato è riuscita ad espugnare il campo del Cittadella all'ultimo respiro, superando i veneti per 2-1. Il Lecce, dal canto suo, ha avuto ragione del Frosinone trascinata dal suo bomber Massimo Coda.

Ternana a 44 punti, Lecce a quota 59 nella bagarre al vertice insieme a Cremonese, Pisa, Monza, Brescia e Benevento.

Tutto su Ternana-Lecce: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO TERNANA-LECCE

Ternana-Lecce si gioca martedì 5 aprile 2022 allo stadio 'Libero Liberati' di Terni: calcio d'inizio alle ore 19:00.

DOVE VEDERE TERNANA-LECCE IN TV

La partita di Serie B tra Ternana e Lecce sarà visibile in diretta tv su Sky al canale Sky Sport (numero 255 del satellite), mentre per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Ternana-Lecce, inoltre, potrà essere vista su Helbiz Live scaricando l'app sulla propria smart tv.

TERNANA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

La partita tra la Ternana ed il Lecce, in streaming, sarà visibile su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) scaricando l'app su PC, smartphone o tablet, collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook o scaricando l'app di DAZN - così come per Sky Go - su cellulari o appunto tablet.

Ternana-Lecce in streaming, su Helbiz Live, sarà visibile tramite l'app o il profilo Facebook dedicato; su NOW, invece, l'evento risulterà disponibile acquistando il Pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-LECCE

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben, Sorensen, Bogdan; Furlan, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli.

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni.