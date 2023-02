Gamba alta di Proietti: Marcenaro mostra il rosso, il Cittadella rimonta

Il giocatore dei padroni di casa ha chiesto scusa, stupito però per l'espulsione: per l'arbitro nessun dubbio. Da 1-0 al 2-1 finale per il Cittadella.

Si chiude con un successo esterno la sfida del 26esimo turno tra Ternana e Cittadella. Tre punti di platino per gli ospiti grazie al 2-1 nel finale segnato da Crociata, che ha completato così la rimonta grazie al rosso rifilato ai padroni di casa al minuto 56. Match di rimpianti per la Ternana, passata in vantaggio, ma costretta a rimanere in dieci per l'espulsione di Proietti: dalla possibile vittoria alla sconfitta interna che significa avvicinamento in classifica del Cittadella, ora a -1 rispetto al team umbro. Il rosso ha cambiato la gara del Liberati, tra le proteste della Ternana. Marcenaro non ha avuto dubbi, vicino al momento del colpo di Proietti: gamba altissima per il centrocampista classe 1992, fino a toccare il labbro dell'avversario con cui era a duello, ovvero Giraudo. Proietti si è subito reso conto del colpo, chiedendo scusa a Giraudo, ma è apparso stupito dal rosso rifilato da Marcenaro: al pari dei compagni di squadra, ha provato a spiegare di aver alzato un po' la gamba, ritraendola subito, ma il direttore di gara non ha voluto sentir ragioni. Privi del numero 8 e dunque di un interno di centrocampo per fermare le avanzate di Antonucci, la Ternana ha cominciato a perdere la propria sicurezza mostrata fin lì: Crociata ha prima pareggiato il conto dei goal, per poi battere Iannarilli con una punizione sublime al minuto 93. Per il Cittadella si tratta di un'altra rimonta dopo quella contro la Reggina e del terzo successo negli ultimi quattro incontri di Serie B. Continua il duro periodo della Ternana dall'altra parte, con ultima vittoria arrivata a gennaio: nel prossimo turno , infrasettimanale, le Fere se la vedranno contro il Palermo in terra isolana. Scelti da Goal Probabili formazioni 24ª giornata: Dumfries titolare

Chi schierare al Fantacalcio nella 24ª giornata: tutti i consigli

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati