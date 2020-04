Terim è guarito dal coronavirus: annuncio in diretta su Instagram

Fatih Terim è risultato negativo al test del coronavirus, dopo essere stato ricoverato anche in ospedale tre settimane fa.

Buona notizia che arriva dalla : Fatih Terim è guarito dal coronavirus, dopo aver fatto il tampone, fortunatamente con esito negativo. L'allenatore del lo ha annunciato in una diretta sul suo Instagram.

Tre settimane fa vi abbiamo raccontato del suo ricovero in ospedale, ma per fortuna Terim ha reagito in modo ottimo alla terapia ed è guarito anche in tempi sorprendentemente veloci.

L'allenatore del Galatasaray adesso potrà dedicarsi al riposo per recuperare al 100% tutte le forze, prima di tornare al più presto in panchina alla guida del suo Galatasaray.

Terim ha vinto venti trofei nelle sue dodici stagioni al Galatasaray e nel corso degli anni è diventato l'allenatore turco più famoso della storia, guidando anche la Nazionale del suo paese alle semifinali dell'Europeo 2008, miglior piazzamento di sempre.