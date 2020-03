Terim positivo al coronavirus: ricoverato in ospedale

Il leggendario tecnico, ex Milan, ora al Galatasaray, è risultato positivo al tampone: era stato il primo a chiedere la sospensione del torneo turco.

Il campionato turco è stato tra gli ultimi ad essere sospeso, dopo l'iniziale no da parte della federazione. Fatih Terim, allenatore del , il primo a chiedere di non continuare il torneo a causa della pandemia di coronavirus (in prima fila insieme ad Obi Mikel). Ora è risultato positivo al tampone del covid-19.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Terim ha confermato di essere positivo al coronavirus con un post sui social, nel quale ha comunque tranquillizzato i tifosi del Galatasaray e tutti i fans che hanno imparato ad amarlo negli ultimi trent'anni. L'Imperatore turco è stato anche allenatore in , alla guida del e della .

Alla pari di Terim, anche il Galatasaray, squadra che allena dal 2017 per la sua quarta volta (ha vinto anche la Coppa UEFA guidando il team di Istanbul), ha evidenziato come il suo tecnico sia risultato positivo: ora è ricoverato in ospedale:

"Sono in buone mani, non vi preoccupate. Ci sentiamo presto".

Terim ha vinto venti trofei nelle sue dodici stagioni al Galatasaray e nel corso degli anni è diventato l'allenatore turco più famoso della storia, guidando anche la Nazionale del suo paese alle semifinali dell'Europeo 2008, miglior piazzamento di sempre.

Alla pari del Galatasaray hanno mandato messaggi di conforto a Terim anche i grandi rivali del club, comprese le squadre cittadine di Istanbul: tutti uniti per il leggendario allenatore di Adana e contro il virus che sta mettendo sotto scacco il mondo intero.

Il 66enne Terim è il secondo allenatore positivo al coronavirus dopo il tecnico dell' , Arteta, e dei non specificati membri dello staff tecnico dell'Alaves.