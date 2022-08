Tensioni a Gaza: annullata l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid

L'amichevole Juve-Atletico, in programma domenica a Tel Aviv, non verrà giocata per il difficile momento tra Gaza e Israele.

Juventus e Atletico Madrid non si affronteranno in amichevole in Israele. Un annullamento della partita determinato da fattori decisamente seri, che non c'entrano nulla con il pallone.

Si tratta infatti del conflitto tra Gaza e Israele, monitorato costantemente e che mette inevitabilmente in secondo piano eventi come il match tra i bianconeri e i 'Colchoneros'.

Originariamente tale sfida era in programma per domani al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

Una decisione inevitabile, arrivata in queste ore e voluta tanto dagli organizzatori dell'evento quanto dai due club.

"In seguito all'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (organizzatore della partita), la Juventus e l'Atletico Madrid - si legge sul sito del club iberico - comunicano che l'amichevole tra le due squadre, che si sarebbe dovuta svolgere in Israele questa domenica al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata".

Per i bianconeri doveva essere l'ultimo test importante prima del debutto in campionato, in programma lunedì 15 agosto alle 20.45 contro il Sassuolo. Da capire, ora, se la sfida verrà disputata a Torino a porte chiuse.