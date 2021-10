Secondo rigore per il Napoli contro il Bologna: tensione Osimhen-Insigne per la battuta

L'attaccante e il capitano protagonisti di un piccolo momento di tensione. I due non si sono guardati neppure durante i festeggiamenti finali.

Il Napoli padrone del campo al "Diego Armando Maradona" contro il Bologna, con l'autorevolezza di chi guida la classifica di Serie A con merito e con forza, senza incappare in mezzo passo falso fin qui.

Nella bella serata napoletana, però, c'è stato un piccolo momento di tensione riguardante due giocatori azzurri: intorno al 60', quando il contatto tra Mbaye e Victor Osimhen ha spinto l'arbitro Serra a concedere il secondo calcio di rigore del match, l'attaccante nigeriano ha vissuto alcuni momenti non proprio felici con Lorenzo Insigne.

Avvicinatosi al capitano del Napoli, Osimhen non ha preso bene la scelta dello stesso Insigne di non lasciargli la battuta del penalty, poi realizzato dal numero 24.

Il Napoli esulta, va sul 3-0 contro il Bologna, ma a festeggiare con Insigne non c'è Osimhen, che in maniera fredda incassa la decisione del suo capitano.

Insigne e Osimhen non hanno festeggiato assieme neppure dopo il 90', quando gli uomini di Luciano Spalletti si sono lasciati andare a un'esultanza collettiva per un risultato che consente loro di agganciare il Milan in classifica.

Alla fine, però, questioni che nel post partita verranno chiarite nello spogliatoio, con un piglio differente anche in virtù dell'andamento dell'ennesima serata importante vissuta dalla squadra di Spalletti.