Telegraaf - L'Ajax annulla il contratto di Nouri

L'Ajax annulla il contratto di Nouri

Il club ha formalmente annullato il contratto con il classe 1997: il 1 luglio non sarà più un giocatore del club di Amsterdam.

Dopo quasi tre anni in ospedale, Abdelhak Nouri è tornato a casa. Dopo le gravi lesioni cerebrali riportate durante quella maledetta amichevole contro il , non riesce ancora a esprimersi, se non con il sopracciglio.

Secondo quanto riporta il 'Telegraaf', l' avrebbe formalmente annullato il contratto con cui il classe 1997 era ancora legato al club.

Nell'accordo c'era un'opzione di rinnovo in scadenza l'1 luglio 2020. Se il contratto non fosse stato annullato, questa sarebbe scattata in automatico e Nouri sarebbe rimasto sul libro paga dell'Ajax.

Il club e gli avvocati della famiglia Nouri sono al lavoro per trovare un accordo. Intanto lo stipendio di Nouri verrà corrisposto fino al prossimo 1 luglio. Da quando formalmente non sarà più un giocatore della squadra di Amsterdam.