Tegola per il Barcellona: rottura del crociato per Piqué

L'infortunio contro l'Atletico Madrid costringerà Piquè a saltare i prossimi mesi: tornerà in campo solamente nel 2021, out contro la Juventus.

L'infortunio patito nel match contro l' era parso subito grave. E di fatto Gerard Piquè dovrà stare fermo a lungo per il k.o nella gara persa sabato sera: problema al crociato e grosso problema per il in vista del proseguo di stagione.

ÚLTIMA HORA ‼

Las pruebas realizadas este domingo a Gerard Piqué han mostrado que tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará disponibilidad pic.twitter.com/P2L1y0Hy0C — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2020

Il Barcellona ha annunciato le condizioni di Piqué tramite un comunicato stampa ufficiale nella mattinata di domenica:

"I test effettuati questa domenica su Gerard hanno evidenziato che ha una distorsione di terzo grado al legamento laterale interno e una lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

A metà secondo tempo. nella gara che il Barcellona ha perso a Madrid contro l'Atletico (in goal Carrasco), Angel Correa è caduto sulla gamba destra di Pique, che in quel momento era sul suo piede di appoggio.Risultato? Il ginocchio si è piegato in modo innaturale verso l'interno.

Uscito zoppicante e in lacrime aiutato dallo staff medico, Piquè dovrà saltare la sfida contro la in . Il Barcellona è primo nel girone europeo, davanti ai bianconeri, ma in campionato la situazione è drammatica, con nove punti di distanza dalla vetta occupata dallo stesso Atletico Madrid.

Altre squadre

Senza Piquè, il Barcellona giocherà con Lenglet e probabilmente opterà per l'arretramento di De Jong in difesa, puntando anche su giocatori dalle giovanili, in virtù dei k.o di Araujo e Umtiti, sempre nello stesso ruolo di difensore centrale. Per forza di cose, a gennaio, i blaugrana dovranno intervenire nel calciomercato in entrata.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo