Tegola Lazio: Immobile a rischio forfait contro la Fiorentina

Apprensione in casa Lazio per le condizioni di Ciro Immobile: il bomber campano potrebbe rimanere fuori dai titolari che sfideranno la Fiorentina.

Ancora a caccia della prima vittoria del 2021, domani pomeriggio la potrebbe affrontare la con un handicap non di poco conto: la possibile assenza di Ciro Immobile.

Come riferito da 'Sky Sport', le condizioni dell'attaccante campano stanno tenendo in apprensione lo staff tecnico di Simone Inzaghi, che ha preso alcune precauzioni nell'ultimo allenamento andato in scena a Formello.

Provata nell'undici titolare la 'strana' coppia offensiva composta da Caicedo (in vantaggio su Muriqi) e Andreas Pereira, considerato che anche Correa non è al meglio e non sarà utilizzabile.

Colpo durissimo da incassare per la Lazio, dato che i numeri di Immobile parlano chiaro: 15 goal in 17 presenze stagionali, di cui 11 nelle ultime altrettante apparizioni tra campionato e .

Finora Immobile ha saltato l'appuntamento con il campo in quattro occasioni, a causa della positività al Coronavirus e di un turno di squalifica scontato a metà ottobre.