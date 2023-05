Tegola Atalanta: tendine rotto, stagione finita per Palomino

José Palomino ha riportato un infortunio muscolo/tendineo con rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso che mette fine alla sua stagione.

Si chiude in anticipo la stagione di José Luis Palomino. Il difensore dell’Atalanta, nel corso della sfida giocata il 3 maggio contro lo Spezia, ha riportato un infortunio che lo costringerà per diverso tempo ai box.

L’esito degli ultimi esami ai quali è stato sottoposto parla di un infortunio muscolo/tendineo di tipo 4 (terzo grado) con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro.

I tempi di recupero non sono stati resi noti e dipenderanno dalla progressione clinica.

Si chiude così un’annata molto complicata per il centrale argentino. Risultato positivo ad un test antidoping lo scorso 26 luglio, ha saltato tutta la prima parte di stagione, salvo poi essere assolto da ogni accusa dal Tribunale Nazionale Antidoping il successivo 7 novembre e reintegrato in squadra.

Tornato in campo lo scorso 13 novembre in occasione di una sfida con l’Inter valida per il quindicesimo turno di Serie A, ha totalizzato quindici presenze in campionato, alle quali va aggiunta una in Coppa Italia.