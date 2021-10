Il tecnico dello Sheriff ripudia la Superlega: "E' un'idea stupida"

E' la sorpresa della Champions League, la squadra dominatrice del Gruppo D come l'ha definita Simone Inzaghi in conferenza: lo Sheriff Tiraspol ha ottenuto sei punti nelle prime due giornate contro ogni pronostico, battendo addirittura il Real Madrid nel sacro tempio del 'Santiago Bernabeu'.

Guai, però, a cadere in facili entusiasmi che potrebbero risultare fatali contro un'Inter agguerrita e vogliosa di portare a casa i primi tre punti in Europa, dove peraltro Dzeko e compagni sono ancora a secco di reti: l'avvertimento è del tecnico Yuriy Vernydub, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"L’entusiasmo per il dopo Madrid può giocare brutti scherzi, temo la troppa attenzione mediatica. Meglio rimanere nell’ombra. A Milano e al ritorno sarà dura, l’Inter gioca diversamente da Real e Shakhtar. Hanno un modulo nuovo per noi, a 3 dietro e a 5 in mezzo. Spero che i miei ragazzi siano consapevoli delle nuove difficoltà e rimangano concentrati.

L’attacco dei milanesi è fenomenale, fra Dzeko, Lautaro e Correa sarà durissima, fanno male. E non sottovaluto certo gli altri reparti, fra centrocampisti esperti e di talento come Calhanoglu o Barella. E in difesa Skriniar mi piace perché vince sempre i contrasti aerei. L’Inter poi è molto pericolosa sui calci piazzati".