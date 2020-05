Tebas sulla ripresa del calcio in Spagna: "Speriamo a giugno"

Il calcio spagnolo scalda i motori. Javier Tebas, presidente de 'La ', espone le intenzioni legate alla ripresa il campionato in terra iberica.

Le sue dichiarazioni, sono contenute in una nota apparsa sul sito dell'associazione.

L'articolo prosegue qui sotto

"Questa crisi ha avuto un profondo impatto su tutti noi. Il ritorno del calcio è segno che la società sta viaggiando verso un ritorno alla normalità e rappresenterà uno stimolo per la gente in e nel mondo che amano questo sport".

Tebas, inoltre, lancia segnali rassicuranti in materia di prevenzione.

"La salute è fondamentale, quindi abbiamo un protocollo completo per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti. Le circostanze non hanno precedenti, ma speriamo di tornare a giocare a giugno e finire la stagione in estate".

Altre squadre

"La ripresa del calcio nel nostro Paese è molto rilevante, poichè contribuisce all'1,37% del PIL e genera 185mila posti di lavoro in un momento in cui - per via della crisi sanitaria - la situazione economica è diventata la preoccupazione principale".