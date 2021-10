Tatarusanu o Mirante: chi sarà il portiere titolare del Milan durante l'infortunio di Maignan?

Al posto dell'infortunato Maignan giocherà uno tra Tatarusanu e Mirante nella porta del Milan: il romeno è, per ora, favorito.

Il Milan si ritrova con il parco portieri decimato in vista del secondo tour de force stagionale tra ottobre e novembre: Maignan alle prese con l'operazione al polso sinistro, Plizzari operato al ginocchio e disponibile soltanto nel 2022.

L'unico estremo difensore a disposizione di Pioli è dunque Ciprian Tatarusanu, il che da solo non basta per garantire la giusta tranquillità al tecnico rossonero: per questo motivo la società si è rivolta al mercato degli svincolati tesserando Antonio Mirante, rimasto senza contratto dopo il termine dell'esperienza alla Roma.

Per il posto da titolare nel periodo in cui Maignan resterà ai box sarà quindi corsa a due tra il romeno e il 38enne nativo di Castellammare di Stabia.

TATARUSANU O MIRANTE: CHI DIFENDE LA PORTA DEL MILAN?

L'innesto di Mirante è sintomo di come il Milan non voglia correre alcun rischio: in primis a livello numerico, poi anche dal punto di vista tecnico, mettendo sotto contratto un portiere di sicuro affidamento e con una carriera che parla per sé.

Almeno inizialmente, però, dovrebbe essere Tatarusanu a ricoprire il ruolo di portiere titolare, sfruttando una fiducia acquisita lo scorso anno nelle cinque gare in cui è stato chiamato in causa in sostituzione di Donnarumma, nelle quali ha mantenuto la porta inviolata in tre circostanze.

Mirante, dal canto suo, avrà sicuramente la sua occasione, soprattutto qualora Tatarusanu dovesse mostrare qualche incertezza di troppo derivante dalla pressione a cui si è sottoposti nel cercare di non far rimpiangere un calciatore importante come Maignan.