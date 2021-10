Infortunio Maignan: quando torna e quante partite salta

Maignan ha deciso di sottoporsi ad un intervento in artroscopia al polso: i tempi di recupero e la data del possibile rientro.

Il Milan si trova a fare i conti con una grana di non poca importanza: Mike Maignan ha deciso di operarsi al polso per risolvere una volta per tutte l'infortunio rimediato ad 'Anfield' contro il Liverpool, quando si fece male parando un rigore a Salah.

Da allora l'estremo difensore rossonero ha sempre giocato col dolore, rischiando anche di non prendere parte alla successiva trasferta sul campo della Juventus: alla fine strinse i denti, così come nelle altre partite fino alla sosta.

Un ko che, unito a quello del terzo portiere Plizzari, ha costretto il Milan ad attingere dal mercato degli svincolati: è praticamente fatta per lo sbarco di Antonio Mirante all'ombra del Duomo.

L'INFORTUNIO DI MAIGNAN

Come detto, ad affliggere Maignan è il dolore al polso sinistro, messo a dura prova dalla botta potente di Salah dal dischetto lo scorso 15 settembre. Nel tardo pomeriggio di oggi l'ex Lille (arrivato alle ore 9 alla clinica Madonnina) si sottoporrà all'intervento in artroscopia, come comunicato dal Milan nella giornata di ieri.

"Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".

QUANDO TORNA MAIGNAN

Difficile stabilire con certezza i tempi di recupero per Maignan, anche se il 'Sky Sport' parla di uno stop della durata di almeno un mese e mezzo. Se tale tempistica venisse confermata, il francese sarebbe sicuramente out fino alla fine di novembre

L'obiettivo, a quel punto, sarebbe il ritorno in occasione della trasferta al 'Ferraris' col Genoa del 1° dicembre, o dell'impegno casalingo con la Salernitana in programma tre giorni più tardi.

QUANTE PARTITE SALTA MAIGNAN

Maignan salterà con certezza le prossime sei partite del Milan: Verona, Bologna, Torino, Roma, Inter, Fiorentina e Sassuolo in campionato, oltre al doppio confronto col Porto e al viaggio in Spagna per la sfida all'Atletico Madrid nel girone di Champions League.