Giro di tamponi allo Shakhtar: Kornienko positivo, niente Roma

Viktor Kornienko è risultato positivo al Covid-19 e salterà Shakhtar Donetsk-Roma. Negativi tutti gli altri tamponi del gruppo squadra ucraino.

Un caso di positività tra le fila dello Shakhtar Donetsk a poche ore dal match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma: Viktor Kornienko è risultato positivo al Coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi.

Il terzino è l'unico del gruppo squadra ucraino ad aver ricevuto questo esito: negativi tutti gli altri componenti, dunque a completa disposizione per l'incontro di stasera in programma a Kiev.

Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» – отрицательные.

Kornienko, chiaramente, salterà la sfida proprio come era successo all'andata: allora, per motivazioni di natura tecnica, era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Non è a rischio il calcio d'inizio fissato per le 18.55 italiane: diversamente da quanto si potesse pensare inizialmente, si giocherà senza i tifosi sugli spalti per decisione delle autorità locali.