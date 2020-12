Tah a Goal: "La Premier League mi piace, ma non so dove finirò"

Il difensore tedesco adora la Premier League, il campionato più probabile nel suo futuro: "Il mio stile di gioco si adatterebbe a quel torneo".

Simbolo del da qualche anno, Jonathan Tah si sta finalmente mettendo in mostra anche con la maglia della Nazionale tedesca. Le pretendenti per il difensore di origini ivoriane si stanno moltiplicando, ma per ora l'ex Amburgo resta fedele alla casacca che veste dal 2015.

Tah, intervistato da Goal, proprio mentre su DAZN sta per uscire un documentario riguardante la sua vita calcistica, ha comunque svelato che nel futuro ci potrebbe essere un trasferimento in terra britannica, viste le sue particolari doti fisiche e tecniche.

Del resto già il sembrava vicino ad acquistarlo la scorsa estate:

"La Premier League mi piace, è sempre stato così. Ho sempre avuto la sensazione che il mio stile di gioco si sarebbe adattato bene all' . La componente fisica e il rapido cambio di gioco sono qualità che mi si addicono. Le opinioni divergono su quale campionato sia il migliore al mondo: per me è la Premier League".

Tah è fiducioso riguardo il proprio futuro:

"Può sembrare strano perché ultimamente non ho giocato così spesso, ma sono convinto di poter raggiungere il massimo livello nel calcio. Ho fatto un passo avanti in termini personali e sportivi. Ma non so dove finirò alla fine. Devo essere convinto che un trasferimento mi aiuterà".

Per approdare in una nuova squadra, serviranno diversi fattori, uniti tra di loro: