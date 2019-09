Retroscena Taarabt: "Modric mi disse che avrei giocato nel Real o Barcellona"

Taarabt svela un aneddoto legato agli inizi della propria carriera nel Tottenham: "Modric mi disse che un giorno avrei giocato con Real o Barcellona".

Ciò che sarebbe potuto essere e non è mai stato. Adel Taarabt, promessa inesplosa oggi al transitato in , svela un gustoso retroscena risalente ai primi passi mossi in carriera.

Siamo a Londra, il 30enne fantasista marocchino gioca nel e ha come compagno di squadra Luka Modric. Ebbene, a 'Four Four Two' Taarabt racconta l'aneddoto che lo vide protagonista col fuoriclasse croato.

"Se avessi parlato con tutti quelli che mi vedevano quando ero un giovane talento, molti avrebbero detto che un giorno avrei giocato nel o . Anche Modric una volta mi disse questo. Ma non è successo, per colpa mia e non degli altri".

Ma non è tutto, perchè l'ex e rivela un ulteriore 'dietro le quinte' del proprio percorso calcistico. Stavolta, c'entra Raheem Sterling.