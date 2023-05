Sylla scoppia in lacrime nel corso della gara: poche ore prima aveva appreso della morte della madre

Ha deciso di scendere in campo nonostante il gravissimo lutto che l’ha colpito: dopo il terzo goal non ha trattenuto le lacrime.

E’ andata in scena sabato, allo Stade de la Beaujoire, una sfida valida per il trentaseiesimo turno di Ligue 1 che ha visto protagoniste Nantes e Montpellier.

La gara è stata sostanzialmente senza storia, visto che gli ospiti si sono imposti con un netto 3-0, ma a restare nella memoria di tutti più che il risultato sarà ciò che è successo dopo la terza rete.

Pochi istanti dopo la marcatura di Sacko, il difensore del Montpellier, Issiaga Sylla, è improvvisamente scoppiato in lacrime. Alcuni suoi compagni di squadra si sono immediatamente avvicinati a lui per consolarlo e Sakho gli ha offerto anche dell’acqua da bere, il tutto mentre coloro che erano assiepati sugli spalti non capivano cosa stesse realmente accadendo.

Dopo il triplice fischio finale, si è fatta luce sulla vicenda. Il terzino guineano, la notte prima della partita, aveva appreso della morte della madre. Una notizia terribile, ma ha comunque deciso di scendere in campo per aiutare la sua squadra.

Dopo lo 0-3 non è riuscito a contenere la sua emozione e si è quindi lasciato andare ad un pianto quanto mai comprensibile.

Il suo compagno di squadra, Boubakar Kouyaté, dopo la fine della gara ha voluto evidenziare quanto forte sia stato Sylla.

“Ha appena fatto un qualcosa che non tutti i giocatori possono fare. Poche ore fa ha saputo della morte della madre, ma ha dato tutto per aiutare la sua squadra. Siamo con tutto il cuore con lui in questo momento così difficile”.

Sylla ha poi ottenuto il permesso dalla sua società di lasciare subito lo stadio senza sottoporsi alle interviste di rito, per prendere il primo volo per Conakry e stare dunque vicino alla sua famiglia e prendere parte ai funerali che si terranno lunedì.