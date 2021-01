Swolfs lascia il calcio a soli 23 anni: vuole fare l’uomo d’affari

Il portiere dell’FC Dordrecht, Anthony Swolfs, ha annunciato il suo ritiro a 23 anni: “Non posso combinare calcio e attività commerciale”.

Lasciare il calcio a soli 23 anni, quando hai ancora davanti un’intera carriera. E’ questa la decisione che ha preso Anthony Swolfs, portiere in forza all’FC Dordrecht, compagine che milita nella Eerste Divisie olandese.

A spingerlo verso questa scelta radicale non è stato un infortunio, come spesso purtroppo accade in questi casi, bensì la precisa volontà di cambiare vita e di dedicarsi ad altro.

A svelarlo è stato lo stesso portiere a ‘Algemeen Dagblad’.

“Ho una mia azienda insieme ad un socio con la quale aiutiamo le persone a investire sul mercato finanziario. Non posso più combinare questa attività commerciale con la mia carriera calcistica”.

L’estremo difensore belga, che era arrivato in estate al Dordrecht dopo le esperienze con Mechelen, Gent e Waasland-Beveren, ha deciso che non attenderà il termine della stagione e che il suo ritiro è da considerarsi immediato.