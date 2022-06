Svizzera-Spagna dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Svizzera riceve la Spagna nel terzo turno di Nations League: ecco dove seguire la partita in tv e streaming, oltre alle probabili formazioni.

SVIZZERA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svizzera-Spagna

Data: 09-06-2022

Orario: 20.45

Canale tv: Mediaset (Canale 20), Sky Sport Uno (201 del satellite)

Streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

La Svizzera ospita la Spagna nel terzo turno di Nations League.

Inizio decisamente complicato per gli elvetici, ancora fermi a zero punti. La Nazionale di Yakin ha perso all'esordio 2-1 contro la Repubblica Ceca, prima di crollare 4-0 in casa del Portogallo sotto i colpi di Cristiano Ronaldo.

A secco di vittorie anche la Spagna di Luis Enrique, che ha messo assieme due pareggi in altrettante uscite: 1-1 contro il Portogallo e 2-2 con la Repubblica Ceca.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svizzera-Spagna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SVIZZERA-SPAGNA

Svizzera-Spagna si giocherà giovedì 9 giugno 2022 allo Stade de Genève di Lancy, in Svizzera. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SVIZZERA-SPAGNA IN TV

La sfida tra Svizzera e Spagna verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset sul Canale 20.

La gara verrà trasmessa anche su Sky, ma soltanto per gli abbonati al servizio, sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite).

SVIZZERA-SPAGNA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Mediaset sarà possibile seguire la diretta streaming gratuita di Svizzera-Spagna grazie a Mediaset Infinity: è possibile scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc e notebook.

Lo stesso procedimento potrà essere seguito dai clienti Sky, ma attraverso il servizio di Sky Go.

L'articolo prosegue qui sotto

Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' sarà poi possibile accedere alla diretta della partita.

Le emozioni di Svizzera-Spagna si potranno vivere anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-SPAGNA

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Mbabu, Frei, Schär, Rodríguez; Sow, Xhaka; Steffen, Shaqiri, Vargas; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Diego Llorente, Jordi Alba; Gavi, Soler, Busquets; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique