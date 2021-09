Svizzera-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Svizzera ospita l'Italia nella 5ª giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SVIZZERA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svizzera-Italia

Svizzera-Italia Data: 5 settembre 2021

5 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre)

Streaming: Rai Play

Reduce dal pareggio interno contro la Bulgaria maturato a Firenze, l’Italia campione d’Europa torna in campo per continuare il suo cammino nelle qualificazioni a Qatar 2022. Prossima avversaria degli Azzurri sarà la Svizzera che, dopo Euro 2020, è ripartita da un nuovo commissario tecnico: Murat Yakin.

Quella che vedrà le due compagini impegnate, sarà una sfida che metterà in palio punti pesanti. Gli ultimi risultati, fanno sì che il confronto possa rappresentare un vero e proprio bivio nel Gruppo C.

L’Italia è infatti prima in classifica con 10 punti messi in cascina dopo quattro partite, mentre la Svizzera di punti ne ha totalizzati 6, ma in sole due sfide. Un’eventuale vittoria degli elvetici potrebbe quindi rendere molto più in salita, per gli uomini di Mancini, la strada che conduce alla vittoria del girone.

Italia e Svizzera tornano ad affrontarsi dopo quasi tre mesi. Nel loro ultimo confronto, che si è disputato nella fase a gironi di Euro 2020, ad imporsi sono stati gli Azzurri con un netto 3-0 firmato Locatelli (doppietta per lui) e Immobile.

In questa pagina tutte le informazioni su Svizzera-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SVIZZERA-ITALIA

Svizzera-Italia si disputerà la sera di domenica 5 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio St.Jakob di Basilea, stadio dei padroni di casa del Basilea e impianto più grande del paese. Si parte alle ore 20:45.

La partita delle qualificazioni mondiali a Qatar 2022, Svizzera-Italia, sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà alle ore 20.30, subito dopo l'edizione serale del TG1.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-ITALIA

Svizzera-Italia sarà anche disponibile in diretta streaming esclusiva in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara della Nazionale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Yakin disegnerà la sua squadra con un 3-4-1-2 nel quale Elvedi, Akanji e Rodriguez andranno a completare il terzetto difensivo davanti a Sommer. Mbabu e Zuber presidieranno gli esterni, Freuler e Zakaria si sistemeranno in mediana, mentre in attacco dovrebbe toccare alla coppia Embolo-Seferovic.

Cambi soprattutto in difesa per Roberto Mancini. Rispetto alla sfida contro la Bulgaria si rivedrà Chiellini nel cuore della difesa al fianco di Bonucci, mentre Di Lorenzo dovrebbe riprendersi una maglia da titolare a destra. Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho con Barella e Verratti interni, mentre in attacco Immobile sarà il perno centrale di un tridente completato da Chiesa ed Insigne.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.