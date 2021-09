PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-ITALIA

Sfida chiave per le Qualificazioni Mondiali tra Svizzera e Italia: si rivede Chiellini in difesa, Verratti stringe i denti. Yakin come Petkovic.

L' Italia torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, affrontando in trasferta la Svizzera. Una sfida chiave per il Gruppo C, con gli azzurri primi a 10 punti e gli elvetici secondi e staccati di 4 lunghezze ma con 2 partite in meno.

La Nazionale di Roberto Mancini, oltre a conquistare trionfalmente l'Europeo in estate, è partita alla grande anche nelle qualificazioni per i Mondiali. Dopo tre vittorie consecutive contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli azzurri hanno giocato la seconda gara contro i bulgari e sono stati fermati sull'1-1.

Poche novità rispetto alla gara contro la Bulgaria per quanto riguarda l'undici titolare azzurro. In difesa in due innesti dovrebbero essere Di Lorenzo e Chiellini, favoriti su Florenzi e Acerbi. Bonucci ed Emerson completano la retroguardia davanti a Donnarumma.

Per un posto in mediana dovrebbe farcela Verratti nonostante il colpo al ginocchio, con Locatelli pronto a subentrare. Jorginho sarà il cervello e Barella la mezzala di quantità e qualità. In avanti, confermato il tridente composto da Chiesa, Immobile e Insigne.



In estate c'è stato un cambiamento epocale per la Svizzera, con Murat Yakin che ha sostituito in panchina Vladimir Petkovic. L'ex mister della Lazio era in carica dal 2014 e, tra i suoi risultati di prestigio con la Nazionale elvetica, spicca il raggiungimento dei quarti di finale agli ultimi Europei.

La formazione dà continuità a quella che schierava Petkovic, ovvero un 4-2-3-1 con Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez davanti a Sommer. Sow e Frei (in ballottaggio con Zakaria) saranno nel cuore della mediana, con Vargas, Fassnacht e Zuber alle spalle dell'unica punta Seferovic.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.