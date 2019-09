Lo svincolato Honda si offre al Milan: "Ho sempre voluto aiutarvi, chiamatemi"

L'ex Honda si offre per ritornare al Milan per aiutare la squadra: "Ho sempre voluto aiutarvi, chiamatemi quando serve". Il giapponese è svincolato.

A una settimana dalla sfida, forse decisiva, contro il , Giampaolo cerca soluzioni per risollevare il da una crisi che sembra senza fine. Le difficoltà offensive dei rossoneri sono evidenti: nessuna squadra di A ha tirato in porta meno di quella dell'allenatore ex .

Per provare a risolvere il problema si è anche scherzosamente proposto un ex rossonero, attualmente svincolato: Keisuke Honda. Il fantasista giapponese è attualmente svincolato dopo l’esperienza in con la maglia del Melbourne Victory.

Sul proprio profilo Twitter, il classe 1986 che ha vestito la maglia del Milan dal gennaio 2014 all’agosto 2017 ha invitato il Milan a chiamarlo se dovesse servire un aiuto, forte delle sue 92 presenze con 11 goal nei suoi anni milanesi.

"Ho sempre voluto aiutarvi, chiamatemi quando vi serve!"

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

Non si tratta comunque della prima squadra in difficoltà che Honda prova a ‘tentare’ via social: l’ex Pachuca e Mosca pochi giorni fa si è anche offerto al Manchester United, affermando di aspettare un’offerta. Per ora, evidentemente, di telefonate a casa Honda non ne sono arrivate…