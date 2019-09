Honda si propone al Manchester United: "Cerco una grande squadra"

Fermo da giugno, da quando cioè si è svincolato dal Melbourne Victory, Keisuke Honda è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.

Il nome del centrocampista giapponese nel corso degli ultimi mesi è stato accostato a quello di numerosi club (si era parlato anche di un possibile interesse del ), di fatto però nessuno si è evidentemente fatto avanti in maniera concreta.

Stanco di essere lontano dai campi da gioco, l’ex ha deciso di lanciare il suo personalissimo appello e l’ha fatto attraverso un Tweet con il quale ha dato tra l’altro dato l’impressione di offrirsi al .

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP