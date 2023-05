Suso e Lamela condannano la Juve: in Serie A non erano mai riusciti a segnarle

L'ex Milan e l'ex Roma eliminano la Juve dall'Europa League: entrambi non erano mai riusciti a segnarle negli anni di militanza in Serie A.

La Juventus vede sfumare l'obiettivo finale di Europa League e per la seconda stagione consecutiva, i bianconeri chiuderanno con zero trofei in bacheca. Fatto decisamente inusuale per quanto si è visto all'ombra della Mole nell'ultimo decennio.

Al Ramon Sanchez-Pizjuan, dopo l'illusorio vantaggio targato Vlahovic, la squadra di Massimiliano Allegri si è fatta rimontare da due vecchie conoscenze della nostra Serie A.

Proprio così, perché il goal dell'1-1, ovvero quello che ha prolungato il match ai supplementari, è stato griffato da Suso. L'ex Milan e Genoa, entrato in campo al 62' al posto di Oliver Torres, ha sfruttato l'errore di Chiesa per scoccare un piazzato imparabile sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Szczesny.

All'inizio del primo tempo supplementare, invece, il punto qualificazione ha portato la firma di un altro calciatore transitato nel nostro campionato. Chi? Ovviamente Erik Lamela, autore del blitz vincente di testa che ha costretto Szczesny a capitolare per la seconda volta. Quella che ha di fatto spento il sogno europeo.

Sia per lo spagnolo che per l'argentino si è trattato di una prima volta assoluta: entrambi, infatti, non erano mai riusciti a fare goal a Madama.

Suso, che ha vestito la maglia del Milan dal gennaio del 2015 al gennaio del 2020 - con parentesi al Genoa compresa - ha segnato 31 goal in Serie A, mentre Lamela (dal 2011 al 2013) ne ha realizzati 19. Per un bottino totale di 50 goal in due, nessuno dei quali al cospetto della Vecchia Signora. Fino a ieri sera.