Supercoppa Italiana, le semifinali: Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio

Già definito il tabellone della Supercoppa Italiana 2023/2024, la prima con la formula della Final Four, in programma in Arabia Saudita.

Il successo della Lazio allo scadere sulla Cremonese nella 37ª giornata di Serie A grazie alla rete di Milinkovic-Savic ha completato la griglia della Supercoppa Italiana 2023/2024.

A differenza delle precedenti edizioni, in cui la vincente dello Scudetto sfidata la squadra che aveva conquistato la Coppa Italia, per la prima volta il torneo si giocherà con un format a quattro squadre.

I biancocelesti di Sarri hanno conquistato proprio ieri il quarto e ultimo pass per Gedda, in Arabia Saudita, dove a gennaio 2024 andrà in scena la competizione.

I capitolini raggiungono il Napoli campione d’Italia, l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista, che già nelle scorse settimane avevano staccato il pass per la competizione.

Nonostante il secondo posto non ancora certo, la Lazio ha ottenuto la qualificazione con 90 minuti d’anticipo grazie alla qualificazione già in tasca dell’Inter, club in lotta con i biancocelesti per la seconda piazza in classifica alle spalle del Napoli.

Il regolamento della Lega stabilisce, infatti, che in caso di 'sovrapposizione', ovvero Inter già qualificata grazie alla Coppa Italia e seconda in classifica, si procederà a scalare tenendo conto della classifica finale passando alla terza in graduatoria e così via.

La griglia è già stata definita: il Napoli campione d’Italia sfiderà la finalista della Coppa Italia, la Fiorentina, mentre l’Inter vincitrice della coppa se la vedrà con la seconda classificata in Serie A, la Lazio.

In questa stagione è stata proprio la squadra di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi per la seconda volta di fila la Supercoppa Italiana con il trionfo a Riyadh per 3-0 sul Milan.

SUPERCOPPA ITALIANA, DOVE E QUANDO SI GIOCA

La Lega Serie A ha annunciato a marzo scorso di aver raggiunto l’accordo con l’Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana.

“È stata accettata l'offerta dall'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione con quattro squadre partecipanti, come avviene per il modello spagnolo".

Al momento non è stata ancora comunicata la città, con Gedda e Riyadh principali indiziate, in cui verrano disputate le tre gare della Supercoppa Italiana.

La prima semifinale è in programma il 4 gennaio 2023, mentre la seconda il giorno successivo. La finalissima è calendarizzata per l’8 gennaio 2024.