Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli a Reggio Emilia: si gioca il 20 gennaio

Torna in la , e lo farà a Reggio Emilia nello stadio del . La sfida tra e è stata fissata per il prossimo 20 giugno. Questo il comunicato della Lega Calcio:

Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in , due volte negli , in e in e una volta in Libia, a dimostrazione del prestigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo. Il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S.Sassuolo Calcio ed è stata la sede delle ultime quattro edizioni della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM e della Finale di Primavera TIM Cup 2019/2020".