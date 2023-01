Supercoppa Italiana, dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Per la seconda volta nella storia, Milan e Inter si giocano la Supercoppa Italiana: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Per la seconda volta nella storia della Supercoppa Italiana, 12 anni dopo il derby del 2011 disputato a Pechino, Milan e Inter si ritrovano una di fronte all'altra in gara secca dopo aver conquistato rispettivamente lo Scudetto e la Coppa Italia nel 2021/22: la vincente alzerà il trofeo e la perdente sarà costretta a veder festeggiare i rivali cittadini.

Il Milan arriva alla partita al culmine di una settimana da incubo: i rossoneri si sono fatti raggiungere nel finale dalla Roma, sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Torino e infine hanno faticosamente riagguantato il Lecce dopo essere andati in doppio svantaggio, vedendo però aumentare a 9 i punti di distacco dal Napoli capolista.

Sta meglio l'Inter, che dopo il Mondiale ha superato di misura proprio il Napoli e poi il Verona, con in mezzo il passo falso del 2-2 sul campo del Monza. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono fare il bis dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana nella scorsa edizione, grazie al 2-1 rifilato alla Juventus a San Siro.

L'albo d'oro della Supercoppa vede al comando proprio la Juventus con 9 successi. Al secondo e al terzo posto ecco Milan e Inter, rispettivamente a quota 7 e 6 trionfi.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Milan-Inter, gara valida per la Supercoppa Italiana 2022/23, è in programma mercoledì 18 gennaio 2023 allo Stadio internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita, ovvero la sede scelta per ospitare la partita. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20 italiane, ovvero le 22 locali.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

Milan-Inter di Supercoppa Italiana sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Mediaset e in particolare su Canale 5, che trasmetterà il derby milanese senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

In diretta streaming, invece, Milan-Inter sarà trasmessa – sempre gratis e senza alcun abbonamento – sul sito di Sportmediaset, con l'alternativa garantita da Mediaset Infinity. In questo caso la sfida sarà visibile su tutti i dispositivi mobili, dal pc al tablet passando per lo smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati annunciati il telecronista e la seconda voce che racconteranno la gara di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter su Canale 5.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Milan-Inter di Supercoppa Italiana anche su GOAL: la nostra diretta scritta vi permetterà infatti di non perdervi neppure un'azione del derby tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Pochi dubbi nel Milan, dove Pioli deve decidere se confermare Saelemaekers sulla destra oppure dare fiducia a Messias. Rispetto alla gara di campionato contro il Lecce, nella quale era assente per squalifica, rientra Tonali al posto di Pobega. Per il resto non dovrebbero esserci modifiche nell'undici tipo, dal portiere Tatarusanu al centravanti Giroud.

Nell'Inter toccherà nuovamente alla coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Dzeko, anche perché Lukaku è ai box per infortunio. Sempre out Brozovic, in mezzo al campo tornerà però titolare Barella assieme all'ex Calhanoglu e a Mkhitaryan. In difesa ancora Acerbi, altro ex, con De Vrij inizialmente in panchina. Più Darmian di Dumfries.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi