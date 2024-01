Chi ha segnato più goal in Supercoppa: la classifica marcatori all time

La classifica marcatori all time della Supercoppa Italiana: chi ha segnato più goal nella competizione?

La Supercoppa Italiana, con il nuovo format su più partite, rischia di influire nettamente sulla classifica marcatori all time della competizione.

Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più reti nella storia della Supercoppa Italiana: quattro goal in cinque gare per la Joya, curiosamente in rete sempre contro la Lazio.

Dietro Dybala, a -1, sale Lautaro Martinez dopo il goal decisivo in finale contro il Napoli. A quota 3 goal ci sono poi quattro grandi campioni che sono passati per la Serie A in passato: Tevez, Del Piero, Shevchenko ed Eto'o, continuamente in lotta per il titolo di capocannoniere nella massima serie, hanno infatti segnato tre volte in Supercoppa Italiana.

A due reti, tra quelli in attività, ci sono Ciro Immobile e la sorpresa Zerbin. Il Toro, in particolare, è quello che più di tutti può puntare a insidiare il record di Dybala. Nella storia di un torneo iniziato nel 1988 e che ha visto la Juventus ottenere il maggior numero di vittorie (8) e Buffon il maggior numero di medaglie per un singolo giocatore (7 trionfi, di cui 6 in bianconero e uno con la casacca del Parma).

CLASSIFICA MARCATORI SUPERCOPPA ITALIANA