Supercoppa Italiana 2022: data, squadre e dove si gioca

Dopo il trionfo dell'Inter ai danni della Juventus a inizio 2022, si pensa già alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Quella del 2022/2023. Ancora una volta, insieme alla Coppa Italia e alla Serie A, un altro trofeo è previsto agli alti livelli del calcio italiano.

La Supercoppa Italiana ha visto grande equlibrio nelle ultime stagioni, visto e considerando come ad ottenere il titolo nel corso degli ultimi anni sono state Juventus, Inter, Milan, Lazio e Napoli. Nelle ultime otto stagioni avanti comunque i bianconeri con tre successi.

L'articolo prosegue qui sotto

CHI GIOCA LA SUPERCOPPA 2022/2023?

La finale di Coppa Italia 2021/2022 tra Inter e Juventus e la lotta Scudetto tra nerazzurri e Milan delle ultime due giornate di Serie A definirà chi si contenderà la Supercoppa Italiana nella prossima edizione. Due di queste tre compagini giocheranno per il trofeo, in gara unica.

Ecco tutte le opzioni per la finale:

La Juventus vince la Coppa Italia - Supercoppa tra bianconeri e la vincitrice dello Scudetto (Inter o Milan)

L'Inter vince la Coppa Italia - Supercoppa tra i nerazzurri e il Milan in caso di vittoria dello Scudetto da parte dei rossoneri o contro la Juventus in caso di doppietta della squadra di Inzaghi

In generale la Supercoppa Italiana si disputa tra la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia: se quest'ultima ha conquistato anche il campionato, affronta la finalista perdente della Coppa Italia.

SUPERCOPPA ITALIANA 2022, QUANDO?

Il 12 agosto 2022 si disputerà l'incontro valido per la finale di Supercoppa Italiana, con due squadre tra Milan, Inter e Juventus come protagoniste. Lo stadio che ospiterà la sfida tra la vincente dello Scudetto e della Coppa Italia dovrebbe trovarsi in Arabia Saudita. Ancora da definire la città e l'impianto della finalissima, così come l'orario.

DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA IN TV E STREAMING

Mediaset trasmetterà in diretta tv e in chiaro la Supercoppa Italiana 2022. Da definire il canale, probabilmente Canale 5. Basterà sintonizzarsi sullo stesso o accedere a Mediaset Play in streaming tramite pc, tablet, cellulare o notebook.