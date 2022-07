Decisi data e luogo della Supercoppa Italiana: si giocherà il 18 gennaio in Arabia Saudita

Milan e Inter si contenderanno la prossima Supercoppa Italiana: appuntamento a Riyadh in Arabia Saudita il 18 gennaio 2023.

Le indiscrezioni sull'ipotesi araba in relazione alla location della prossima Supercoppa Italiana si sono rivelate veritiere: come annunciato dalla Lega Serie A, Milan e Inter si giocheranno la conquista del trofeo mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita.

Sarà un ritorno nel Paese arabo dopo le ultime due edizioni disputate in Italia, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e al 'Meazza' di Milano: il 22 dicembre 2019 si giocò proprio a Riyadh, con la Lazio di Simone Inzaghi ad esultare ai danni della Juventus di Maurizio Sarri.

Quasi un anno prima, il 16 gennaio 2019, Juventus e Milan si scontrarono nello scenario di Gedda, prima volta in assoluto in Arabia Saudita che quindi si appresta ad ospitare la terza edizione del trofeo.

La gara è stata ufficialmente denominata 'EA SPORTS Supercup' per motivi di sponsorizzazione e l'orario del calcio d'inizio, come evidenziato dalla Lega, "sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali dell'evento".