La Supercoppa torna in Italia: scelta Reggio Emilia per Juventus-Napoli

Manca ancora l’ufficialità, ma la Supercoppa Italiana 2020 dovrebbe essere assegnata il prossimo 20 gennaio. Reggio Emilia la sede scelta.

Quella che stiamo vivendo è una stagione estremamente compressa. La pandemia ha costretto il mondo del calcio a posticipare il suo inizio e questo vuol dire che tutte le squadre, e in special modo quelle impegnate in Europa, nei prossimi mesi saranno chiamate ad affrontare dei veri tour de force.

Con un calendario che di fatto concede pochissimi spazi, anche solo collocare la 2020 diventa complicato. A sfidarsi nel match che per la trentatreesima volta metterà in palio il trofeo saranno infatti la campione d’ (alla sua sedicesima partecipazione) ed il detentore della (alla quarta partecipazione), ovvero due compagini che tra impegni di campionato e coppe, sono chiamate a scendere in campo più volte nell’arco di una settimana.

Per questo motivo, la sfida che assegna Supercoppa Italiana 2020 potrebbe giocarsi nel 2021. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la data individuata sarebbe quella del 20 gennaio, ovvero uno dei pochi mercoledì nei quali sia che Napoli sono libere da impegni.

La pandemia, oltre allo slittamento della gara, comporterà anche un’altra importante novità: la partita tornerà a giocarsi in Italia. Nelle ultime due edizioni il trofeo è stato assegnato in (una volta a Gedda ed una a Riad), ma la situazione attuale porta ovviamente a limitare al minimo gli spostamenti delle squadre all’estero e questo anche per un semplice discorso di prevenzione.

Una decisione ufficiale non è di fatto ancora stata presa, ma nel corso dell’ultima Lega di i rappresentanti dei due club sono di fatto già stati informati. La scelta dell’impianto che ospiterà la sfida sarebbe ricaduta sul Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Nel corso degli ultimi dieci anni, la Supercoppa Italiana è stata assegnata per tre volte in Italia (una a Milano e due a ), tre in , due in e due in Arabia Saudita. Nel corso dell’intera storia della competizione, per undici volte la gara si è disputata lontana dai confini italiani (la prima volta nel 1993, quando e si contesero il trofeo a Washington).

La Juventus è la squadra che può vantare il maggior numero di successi (ben 8), mentre il Napoli ha vinto la Supercoppa in due occasioni (in entrambi i casi battendo proprio i bianconeri).