Supercoppa Italiana, ore di riflessione: Inter-Juventus potrebbe slittare a fine stagione

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus potrebbe slittare, e non di poco: queste le ultime riguardanti la gara originariamente in programma per il prossimo 12 gennaio.

La sfida di San Siro, visti gli sviluppi della situazione pandemica, relativi anche alla capienza degli stadi (si parla di una riduzione degli spettatori per contenere i contagi COVID), potrebbe essere rinviata a fine stagione, quando si spera che la situazione migliorerà.

Questo anche perché con una riduzione degli spettatori previsti, con la nuova soglia del 50% stabilita dal Governo, è stata momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti, mentre quelli già venduti dovrebbero poi essere ricollocati in zone diverse dell'impianto. Non una cosa semplice.

Sono ore di riflessione in casa Inter e Juventus, che secondo quanto trapela sarebbero d'accordo al rinvio: la palla, però, passa alla Lega.

Mancano praticamente due settimane alla finale di Supercoppa Italiana, ma il suo destino potrebbe cambiare da un momento all'altro.