Juventus Women-Milan Women 2-1: rimonta e Supercoppa alle bianconere

La Juventus femminile continua a mettere insieme trofei su trofei. Le bianconere, infatti, hanno conquistato anche la prima coppa del 2022, ovvero la Supercoppa che ha visto la formazione piemontese affrontare il Milan: rossonere battute in rimonta 2-1.

Montemurro si affida a Pedersen in mezzo, con Girelli come prima punta del 4-3-3 bianconero. Sulle ali d'attacco giocano Hurtig e Bonanesa, in difesa spazio per Lundorf. Milan con Guagni, Thomas e Piemonte in attacco, Grimshaw a centrocampo.

Una gara decisamente eruilibrata e con attacchi da entrambi i fronti nel primo tempo della Supercoppa Italiana femminile. Bonansea e Caruso da una parte e Thomas e Grimshaw dall'altra ci provano, trovando però l'attenta protezione dei due portieri, abili a tenere il risultato in parità fino al 45'.

Dopo l'assegnazione dell'unico minuti di recupero del primo tempo, il Milan passa in vantaggio: è la scozzese Grimshaw a segnare l'1-0 per le rossonere, sfruttando l'indecisione delle avversarie bianconere in area, colpendo di testa indisturbata in area e trovando la deviazione di Pedersen e la rete a battere Peyraud-Magnin.

La Juventus torna in campo però rabbiosa e decisa ad ottenere l'ennesimo trofeo di questi ultimi anni. E di fatto già al 50' arriva il pari: il traversone di Bonansea al centro è deviato in maniera goffa e sfortunata da Bergamaschi, che riporta il risultato sull'1-1.

Per il Milan il castello di speranza crolla: Codina viene espulsa per doppia ammonizione (in lacrime all'uscita dal campo e consolata da mister Ganz), Caruso sfiora il sorpasso, che arriva comunque al minuto 88 con la solita Girelli, abile a colpire di testa per battere Giuliani, dopo che quest'ultima poco prima si era superata sulla punizione della bomber bianconera.

Terza Supercoppa di fila per la Juventus, che dopo aver conquistato il trofeo nel 2020 e nel 2019 ai danni della Fiorentina in entrambi i casi, vince anche la 25esima edizione superando il Milan.

IL TABELLINO

JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN 2-1

MARCATORI: 46' Grimshaw (M), 50' aut. Bergamaschi (J)

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen (92' Zamanian), Caruso (82' Staskova); Bonansea, Girelli, Hurtig (73' Cernoia). Allenatore: Joe Montemurro.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw (83' Arnadottir), Tucceri; Thomas, Piemonte (73' Longo), Guagni. Allenatore: Maurizio Ganz.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Ammoniti: Giuliani (J)

Espulsi: Codina