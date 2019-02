Supercoppa di Spagna, si cambia: sarà final four dal 2019-2020

Il presidente Rubiales ha proposto la modifica della Supercoppa di Spagna: final four con le prime due della Liga e le finaliste di Coppa del Re.

Novità a partire dall'anno prossimo in Spagna per quanto riguarda la Supercoppa. Nella giornata odierna il presidente della RFEF Rubiales ha infatti annunciato che proporrà una nuova formula per la competizione.

Non ci sarà più la finale (andata e ritorno) tra la vincitrice della Liga e della Coppa del Re, ma una final four che vedrà impegnate le prime due squadre classificate in campionato e le due finaliste della Coppa del Re.

RECORDAMOS | @LuisRubiales propondrá el formato Final Four para la #Supercopa:



La jugarían los dos primeros clasificados de Primera contra los finalistas de la #CopaDelRey.



Se disputaría en una sola ciudad fuera de España.



Más información: https://t.co/j0uIvf4oPl pic.twitter.com/xlTfxrAKb5 — RFEF (@rfef) 19 febbraio 2019

Non verrà giocata alcuna finale 3°-4° posto, e la finale per l'assegnazione del trofeo sarà unica. Tutte le partite, per questioni di marketing, verranno disputate in territorio estero nel giro di 3-4 giorni massimo.