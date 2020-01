Supercoppa di Spagna in chiaro: dove vederla in tv e streaming

Barcellona, Valencia, Atletico Madrid e Real Madrid si contendono la Supercoppa di Spagna: tutto sulla competizione, dalle formazioni a dove vederla.

, , e si contendono una Supercoppa di già destinata ad entrare nella storia. Per la prima volta nella sua storia infatti, il trofeo verrà assegnato al termine di un torneo che si disputerà con la formula della ‘Final Four’.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

A sfidarsi dal’8 al 12 gennaio, saranno la squadra vincitrice dell’ultima (il Barcellona), dell’ultima Coppa del Re (il Valencia), la compagine seconda classificata della Liga (l’Atletico Madrid) e la terza classificata (il Real Madrid visto che il Barcellona ha giocato anche la finale di Coppa del Re ed il regolamento prevede che a pender parte al mini-torneo sia quindi la squadra con il miglior piazzamento in campionato che non sia riuscita a raggiungere l’atto finale della Coppa di Spagna).

Il fatto che il Barcellona sia campione di Spagna in carica, ma anche finalista della Coppa del Re, ha imposto un sorteggio per definire gli accoppiamenti, questo perchè da regolamento la vincitrice del campionato avrebbe dovuto appunto affrontare la finalista di Coppa.

Il sorteggio, che si è tenuto a Madrid lo scorso 11 novembre, ha quindi stabilito che le due semifinali del torneo saranno Valencia-Real Madrid e Barcellona Atletico Madrid.

Le vincitrici dei due confronti si affronteranno nella finalissima del torneo che si disputerà il prossimo 12 gennaio.

In questa pagina tutte le informazioni sulla Supercoppa Spagnola: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SUPERCOPPA SPAGNOLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Real Madrid

Valencia-Real Madrid Data: 8 gennaio 2020

8 gennaio 2020 Orario: 20.00

20.00 Canale : Nove

Nove Streaming: Dplay

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid Data: 9 gennaio 2020

9 gennaio 2020 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: Nove

Nove Streaming: Dplay

Partita: Finale

Finale Data: 12 gennaio 2020

12 gennaio 2020 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Nove

Nove Streaming: Dplay

ORARI SUPERCOPPA SPAGNOLA

La 34esima edizione della Supercoppa di Spagna, la prima con il forma delle quattro partecipanti, prevede tre partite che si giocheranno tutte a Gedda in .

La prima delle due semifinali, quella che vedrà opposte Valencia e Real Madrid, si disputerà al King Abdullah Sports City Stadium, l’impianto nel quale si giocheranno tutte le gare del mini-torneo, mercoledì 8 dicembre. Fischio d’inizio programmato alle ore 20.00, a dirigere sarà l’arbitro Gil Manzano.

La seconda delle due semifinali, quella che vedrà di fronte Barcellona ed Atletico Madrid, si giocherà invece giovedì 9 gennaio ed il fischio d’inizio è previsto sempre alle ore 20.00. In questo caso, a dirigere la contesa sarà l’arbitro José Luis González González.

Come detto, la finale si giocherà sempre a Gedda al King Abdullah Sports City Stadium il prossimo 12 gennaio con fischio d’inizio programmato alle ore 19.00.

Tutte le sfide della Supercoppa di Spagna verranno trasmesse in chiaro da NOVE (canale 9 del digitale terrestre e 149 del satellite), l’emittente che detiene i diritti della competizione.

Si partirà mercoledì 8 gennaio con Valencia-Real Madrid, per poi proseguire giovedì 9 gennaio con Barcellona-Atletico Madrid e concludere domenica 12 gennaio con l’atto finale della competizione.

Le gare che decreteranno quale squadra farà sua la Supercoppa di Spagna, potranno essere seguite anche in attraverso Dplay, il servizio che consente di seguire in diretta e on demand il meglio della programmazione dei canali di Discovery

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Maxi Gomez, Gameiro. All.: Celades

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco; Rodrygo, Jovic. All.: Zidane

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann. All.: Valverde

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Saul, Thomas, Herrera, Correa; Morata, Joao Felix. All.: Simeone