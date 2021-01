Supercoppa di Spagna 2021: formula, date, orari e dove vederla in tv e streaming

Tra il 13 e il 17 gennaio si gioca la Supercoppa di Spagna, con quattro squadre protagoniste: tutte le informazioni sulla competizione.

In un calendario fitto, si ritaglia uno spazio anche la Supercoppa di 2021. Dal 13 al 17 gennaio si giocherà la seconda edizione della Final Four che incorona la 'regina' del calcio spagnolo, tra le migliori squadre della e le migliori di Coppa del Re.

Quest'anno partecipano e , che come d'abitudine hanno occupato primo e secondo posto nella Liga, più e Bilbao, le finaliste della Coppa del Re. Finale che, peraltro, non è ancora stata disputata visto che entrambe le squadre aspettano la possibilità di riportare i tifosi allo stadio.

SUPERCOPPA DI SPAGNA 2021: LA FORMULA

La Supercoppa di Spagna 2021 si giocherà a modello final four: partecipano le prime due classificate dello scorso campionato e le due finaliste di Coppa del Re, accoppiate a sorteggio. Le vincitrici delle due semifinali si sfidano in finale. Tutto si svolge in gara secca.

SUPERCOPPA DI SPAGNA 2021: DATE E ORARI

La Supercoppa di Spagna 2021 si giocherà interamente in Andalusia: le prime due sfide saranno a Cordoba e a Malaga, prima della finalissima di . Si giocherà tra il 13 e il 17 gennaio, sempre alle 21.00

DATA ORA PARTITA 13 gennaio 21.00 Real Sociedad-Barcellona Cordoba 14 gennaio 21.00 Real Madrid- Malaga 17 gennaio 21.00 Finale Siviglia

SUPERCOPPA DI SPAGNA 2021: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sarà il canale Nove a trasmettere in diretta esclusiva la Supercoppa di Spagna 2021. La telecronaca sarà affidata a Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso.

La Supercoppa di Spagna sarà anche disponibile in diretta sulla piattaforma Discovery+. Basterà scaricare l'app o collegarsi direttamente al sito.