Supercoppa il 5 gennaio? Juventus-Napoli rinviata: un vantaggio per gli azzurri

Il possibile rinvio di Juventus-Napoli sarebbe manna dal cielo per Spalletti: Osimhen, Anguissa e Koulibaly diverrebbero disponibili.

La notizia del giorno è, più che altro, una possibilità che sta già facendo discutere: la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus potrebbe essere disputata il 5 gennaio nello scenario di San Siro, e non più a dicembre in Arabia Saudita come paventato in precedenza.

L'ufficialità non c'è ancora ma, qualora dovesse arrivare, la Lega Serie A si vedrebbe costretta a rinviare due partite della 20esima giornata previste per il giorno successivo, ossia il 6 gennaio: Bologna-Inter e, soprattutto, Juventus-Napoli.

Ed è in questo contesto che le polemiche sono pronte a montare con tutta la loro forza: il recupero del match, infatti, non avverrebbe molto probabilmente a gennaio vista la congestione del calendario, infittito dalla presenza degli ottavi di Coppa Italia tra il 12 e il 19 del mese. Il ricollocamento slitterebbe, inevitabilmente, a dopo la Coppa d'Africa prevista in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio.

Un dettaglio 'innocuo', ma solo all'apparenza: Spalletti avrebbe a disposizione tre pilastri come Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa e Victor Osimhen, che altrimenti sarebbero impegnati con le rispettive nazionali nel massimo torneo continentale africano, risultando così indisponibili per la super sfida dell'Allianz Stadium.

Un bel vantaggio per un appuntamento di tale importanza, praticamente ciò di cui la Juventus non ha beneficiato lo scorso 11 settembre: al 'Maradona' Allegri si presentò con le defezioni dei giocatori sudamericani, protagonisti fino a poche ore prima nelle qualificazioni mondiali.

Insomma, un nuovo capitolo della rivalità tra Juventus e Napoli sta per aprirsi, senza dimenticare la famosa vicenda dell'ASL e della sentenza del Giudice Sportivo (che aveva punito gli azzurri col 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione) poi ribaltata dal CONI: siamo sicuri che anche stavolta le scintille non mancheranno.