La Supercoppa italiana dovrebbe disputarsi a San Siro il prossimo 5 gennaio: si potrebbe tornare in Arabia Saudita solo nel 2022/23.

Da un Inter-Juventus all'altro. Salvo colpi di scena, il derby d'Italia di domenica sera non resterà l'unico giocato a San Siro in questa stagione: ce n'è ancora un altro da disputare, valevole la Supercoppa italiana.

A riportare l'indiscrezione è 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui nerazzurri e bianconeri potrebbero riaffrontarsi a Milano il prossimo 5 gennaio: qualora ciò venisse confermato, sarebbe dunque scartata l'ipotesi del ritorno in Arabia Saudita, che potrebbe avvenire nel 2022/23.

Gli arabi, infatti, non hanno esercitato in tempo l'opzione per ospitare l'ultima edizione del trofeo rimanente, come da contratto firmato con la Lega Serie A che deciderà in autonomia sia la sede che la data.

Non più il 22 dicembre ma il 5 gennaio dunque, con la scelta di San Siro da inquadrare nell'ambito di un incasso potenzialmente più ricco per l'elevata capienza dell'impianto. Giocare in quella data, però, obbligherebbe la Lega a rinviare sia Bologna-Inter che Juventus-Napoli, e trovare un incastro temporale per il recupero, soprattutto a stretto giro, non sarà semplice: tra il 12 e il 19 gennaio sarà la volta degli ottavi di Coppa Italia con l'ingresso in scena delle big, tra cui proprio Inter e Juventus.

Una decisione che ricalcherebbe quella relativa alla passata stagione, quando l'emergenza sanitaria 'consigliò' la permanenza in Italia, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.