Super Emre Can: goal da centrocampo in Coppa di Germania

L'ex Juventus si è prodotto in una prodezza durante Bochum-Borussia Dortmund: goal da centrocampo con un tiro sporcato da una deviazione.

Missione compiuta per il Borussia Dortmund, approdato ai quarti di finale della DFB Pokal grazie al successo esterno sul Bochum, club quart'ultimo in Bundesliga.

1-2 il risultato in favore dei gialloneri, passati in vantaggio con un gran goal di Emre Can, scaturito da un rinvio errato del portiere in uscita: controllo e tiro di prima intenzione dal cerchio di centrocampo, con pallone a terminare la propria corsa in rete dopo la deviazione di un giocatore avversario, nel disperato tentativo di evitare lo 0-1.

Una prodezza da 50,3 metri valsa al tedesco il premio di migliore in campo dell'incontro, poi deciso da Reus in risposta al momentaneo 1-1 siglato da Stöger su calcio di rigore.

Per Emre Can (che recentemente ha raccontato di aver scoperto un tumore alla tiroide durante i controlli svolti ai tempi della Juventus) si tratta della prima gioia personale in stagione, considerando che in Bundesliga e in Champions League non ha ancora timbrato il cartellino.