Suggestione Newcastle: rilancio in grande stile con Allegri e Griezmann

Il Newcastle potrebbe presto passare al fondo saudita di Mohammed bin Salman. Spuntano già nomi importanti come quelli di Allegri e Griezmann.

Reduce da annate complicate, che dal 2009 ad oggi sono culminate anche con due clamorose retrocessioni, il oggi sogna di poter presto tornare ai vertici del calcio inglese.

A dare vigore alle speranze del popolo dei Magpies, sono le voci che stanno prendendo sempre più vigore in questi giorni, di un possibile cambio di proprietà. Il club potrebbe passare dalle mani di Mike Ashley a quelle del fondo saudita (PIF), controllato da Mohammed bin Salman.

Si tratterebbe di un’operazione clamorosa, dalle cifre importantissime, che vorrebbe dire per il Newcastle, uno dei club storici d’ , rilancio in grande stile. La società è attualmente valutata sui 400 milioni di euro, ma a causa degli strascichi che il Coronavirus lascerà nel mondo del calcio, si dovrebbe chiudere a circa 350 milioni.

Altre squadre

Una volta chiusa la trattativa, si partirebbe con la seconda fase: quella del netto rafforzamento della rosa. Come riportato da Sportmediaset, il primo nome individuato per aprire un nuovo ciclo è quello di Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della , attualmente ancora in cerca di un progetto importante, sarebbe già stato contattato e, in caso di fumata bianca, gli verrebbe messa a disposizione un gruppo di primissimo ordine del quale potrebbe far parte anche Antoine Griezmann.

L’attaccante francese non è considerato incedibile dal e potrebbe rappresentare uno dei tanti colpi da novanta che la nuova proprietà sarebbe disposta a mettere a segno.