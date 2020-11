Suarez sbircia il video del VAR: ammonito dall'arbitro

Luis Suarez è stato ammonito durante Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid per aver sbirciato sulla tv piazzata a bordocampo.

Serata difficile in per l' , bloccato sul pareggio dalla Mosca a causa di un rigore concesso dall'arbitro.

Proprio in quell'occasione sul taccuino del direttore di gara è finito Luis Suarez, anche se il fallo di mano che ha causato il penalty è stato commesso da Ander Herrera.

Il Pistolero però si è piazzato alle spalle dell'arbitro sbirciando il video trasmesso dal VAR sulla posta a bordocampo. Una cosa questa espressamente vietata dal regolamento ai calciatori.

A quel punto al direttore di gara non è quindi rimasto che ammonire Suarez, protagonista fin qui di un inizio di stagione in chiaroscuro tra goal e gialli. Non una novità nella carriera del Pistolero.