Suarez positivo al Covid-19: salterà Atletico Madrid-Barcellona

Luis Suarez è risultato positivo al Coronavirus: per lui niente Uruguay-Brasile e, soprattutto, Atletico Madrid-Barcellona.

Il Coronavirus non lascia scampo nemmeno all' , impegnato contro il nel prossimo match di qualificazione ai Mondiali 2022.

Contro i verdeoro, non potrà esserci Luis Suarez: il 'Pistolero' è risultato positivo così come Rodrigo Muñoz e l'addetto stampa Matías Faral. Ecco il comunicato emesso dalla Federcalcio uruguaiana con questo tweet.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Una tegola per il commissario tecnico Tabarez, ma anche per Diego Simeone che non avrà uno dei suoi migliori giocatori a disposizione per la super sfida contro il in programma sabato sera al 'Wanda Metropolitano'.

Altre squadre

Suarez salterà l'incrocio contro il suo recente passato, contro i suoi vecchi compagni come Messi che, invece, sarà della partita a meno di sviluppi clamorosi.