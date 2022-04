Suarez e il rispetto: l'attaccante non calpesta lo stemma del Manchester City

Il calcio è fatto sì di competizione e voglia di imporsi sull'avversario, ma alla base deve esserci sempre il rispetto di chi si ha di fronte.

A darne una bella dimostrazione questa volta è stato Luis Suarez. Un calciatore che non sempre è stato esemplare in campo, ma che nel pre-partita di Champions League si è distinto per un gesto lodevole.

Impegnato con l'Atletico Madrid nella sfida dei quarti di finale in casa del Manchester City, l'attaccante uruguaiano è stato immortalato dalle telecamere nel tunnel che divide il campo dagli spogliatoi mentre evitava di calpestare lo stemma del club inglese.

Nel corridoio, poco prima del terreno di gioco, è raffigurato uno stemma del City in versione extra large. Accortosi del logo, Suarez ha evitato di calpestarlo, passando con i piedi in un'area scoperta.

Non una casualità o un gesto in favore di telecamera, dato che il Pistolero ha invitato anche altri suoi compagni di squadra a fare la stessa cosa prima del riscaldamento.

A postare il video dell'accaduto è stata la stessa Uefa tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter.