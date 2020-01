Suarez ko, il Barcellona cerca un 9: Cavani, Vela o Alcacer

L'infortunio di Suarez obbliga il Barcellona a reperire un sostituto sul mercato. Il sogno quasi impossibile è l'interista Lautaro Martinez.

Ormai non è più una scelta: è una necessità. Lo stop di quattro mesi a cui sarà costretto Luis Suarez costringono il a tornare sul mercato, nonostante l'intenzione iniziale della società fosse quella di non inserire nessun volto nuovo in rosa.

L'uruguaiano è l'unico giocatore del roster di Valverde a non avere un sostituto naturale e, dunque, il Barça ha le idee chiare: per continuare a lottare ad altissimi livelli in tutte le competizioni stagionali è necessario l'arrivo di un altro centravanti. E i nomi buoni, in questo senso, non mancano.

Uno dei più apprezzati è quello di Lautaro Martinez. Ma è assolutamente improbabile che il Barcellona arrivi a mettere le mani sull'argentino dell' , già accostato ai catalani in estate. I nerazzurri stanno infatti lottando per lo scudetto e non sono intenzionati a privarsi della propria punta di diamante, anche se i due club sono già in contatto per il possibile approdo a Milano di Arturo Vidal.

In lizza c'è anche Carlos Vela, avvicinato al Barcellona esattamente un anno fa, durante il mercato invernale del 2019. Allora, però, la scelta della dirigenza era ricaduta su Kevin-Prince Boateng, arrivato a condizioni economiche molto più convenienti.

Un altro nome che compare sul mercato è quello di Edinson Cavani. L'uruguaiano sta disputando la sua ultima stagione al , ma è improbabile che il club parigino faciliti il suo arrivo immediato al Barcellona. Senza dimenticare che, oggi, il Matador avrebbe già dato la propria parola all' per la conclusione della stagione.

Nemmeno il ritorno di Paco Alcacer, un ex con pochissime opportunità al Barcellona, è visto come particolarmente fattibile, nonostante l'arrivo di Haaland al . Allo stesso modo, la stagione di Ezequiel 'Chimy' Avila (Osasuna), 9 goal in 19 partite e una clausola rescissoria di 25 milioni, non passa inosservata. L'unica cosa certa, oggi, è che Barcellona deve tornare sul mercato.